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CMC построит в США металлургический микрозавод

17.08.20 15:37 , Металлоснабжение и сбыт
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Американский производитель сортового проката Commercial Metals Company (CMC) построит в штате Аризона металлургический микрозавод Triple M.

Он должен будет заменить предприятие по производству арматуры в Калифорнии, выплавка стали на котором была прекращена в конце 2019 г. из-за слишком высоких затрат. Как заявляет CMC, компания планирует продать предприятие, чтобы высвободить капитал, вложенный в данный актив.

Завод Triple M должен начать работу в 2023 г. Стоимость проекта составит около 300 млн долл. Производственная мощность предприятия составит 450 тыс. т в год, из которых около 135 тыс. т придется на качественный сортовой прокат. При этом, как сообщает CMC, для производства данной продукции на заводе будет впервые использована технология непрерывной прокатки.

Новое предприятие CMC будет находиться в непосредственной близости от другого микрозавода компании в Аризоне мощностью 360 тыс. т в год. Это позволит снизить затраты, в частности, на сырьевое обеспечение.

МинПром

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