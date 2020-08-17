CMC построит в США металлургический микрозавод Американский производитель сортового проката Commercial Metals Company (CMC) построит в штате Аризона металлургический микрозавод Triple M.



Он должен будет заменить предприятие по производству арматуры в Калифорнии, выплавка стали на котором была прекращена в конце 2019 г. из-за слишком высоких затрат. Как заявляет CMC, компания планирует продать предприятие, чтобы высвободить капитал, вложенный в данный актив.



Завод Triple M должен начать работу в 2023 г. Стоимость проекта составит около 300 млн долл. Производственная мощность предприятия составит 450 тыс. т в год, из которых около 135 тыс. т придется на качественный сортовой прокат. При этом, как сообщает CMC, для производства данной продукции на заводе будет впервые использована технология непрерывной прокатки.



Новое предприятие CMC будет находиться в непосредственной близости от другого микрозавода компании в Аризоне мощностью 360 тыс. т в год. Это позволит снизить затраты, в частности, на сырьевое обеспечение.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



