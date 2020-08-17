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Экономика Японии пережила максимальный спад за всю историю наблюдений

17.08.20 15:25
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Япония пережила сильнейший в истории экономический спад во втором квартале, поскольку торговые центры опустели, а спрос на автомобили и другие экспортные товары обвалился из-за пандемии коронавируса. Данные усилили аргументы в пользу более смелых стимулирующих мер для предотвращения более глубокой рецессии, передает Reuters.

Хотя экономика выходит из состояния застоя после смягчения ограничений в конце мая, многие аналитики ожидают, что любое восстановление в текущем квартале будет скромным, поскольку возобновившийся рост числа случаев коронавируса сдерживает потребительские расходы.

Такой сильный спад можно объяснить снижением потребления и экспорта”, - сказал Такеси Минами из Norinchukin Research Institute.

Третья по величине экономика мира в апреле-июне сократилась на 27,8% в годовом исчислении - максимально с начала отслеживания сопоставимых данных в 1980 году. Опрошенные аналитики прогнозировали падение на 27,2%.

Размер реального ВВП Японии сократился до 485 триллионов иен, минимума с апреля-июня 2011 года.

Спрос на деловые инвестиции, как ожидается, снизится из-за ухудшения прибыли компаний и риска распространения коронавируса”, - сказал Саисукэ Сакай из Mizuho Research institute.

Есть шанс, что экономическая активность может застопориться, если ведущие страны снова введут карантинные меры, или Япония повторно введет чрезвычайное положение”, - сказал он.

МинПром

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