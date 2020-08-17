Злочевского арестовали заочно за рекордную взятку Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заочно арестовал бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.



Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил на совместной с руководителем Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артемом Сытником пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.



Он напомнил, что дело касается подозрения об организации дачи взятки руководителям НАБУ и САП в 6 млн долл.



Как сообщалось, бывший министр экологии и природных ресурсов времен Януковича, владелец крупной газовой компании Burisma Group Н.Злочевский 11 августа объявлен в розыск в уголовном производстве НАБУ о попытке дачи взятки главе САП Н.Холодницкому, свидетельствует информация на сайте МВД.



Он обвиняется по ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение). Мера пресечения к нему не применялась.



Напомним, 12 июня НАБУ задержало трех человек по подозрению в попытке дать взятку руководителю САП Н.Холодницкому и директору Бюро А.Сытнику в размере 6 млн долл. за закрытие производства, в котором сообщено о подозрении экс-министру экологии Н.Злочевскому.



В частности, были задержаны экс-директор Burisma Group Андрей Кича, замглавы столичной Налоговой Николай Ильяшенко и бывшая начальница департамента Фискальной службы Елена Мазурова. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 40 млн, 84 млн и 120 млн грн соответственно. За А.Кичу залог внесли через несколько дней и он вышел на свободу. За Е.Мазурову 120 млн грн залога внесли 16 июля.



1 июля детективы НАБУ сообщили бывшему министру экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Н.Злочевскому о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в его отношении.



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