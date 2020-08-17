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Китай бьет все новые рекорды по производству стали

17.08.20 14:45 , Металлоснабжение и сбыт
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Как сообщило Национальное бюро статистики КНР, в июле 2020 г. в стране было выплавлено 93,36 млн. т стали, что представляет собой новый абсолютный рекорд для металлургической отрасли КНР.

Показатель июля 2019 г. был превышен на 9,1%, а июня 2020 г. – на 1,9%. Правда, среднесуточная выплавка стали в июле уменьшилась на 1,4% по сравнению с рекордным июньским уровнем до 3,01 млн. т.

Всего за семь месяцев китайские металлурги произвели 593,17 млн. т стали. Это на 2,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Как отметил в интервью агентству Reuters Чжуо Гуйцю, аналитик из компании Jinrui Capital, в июле рост потребление стальной продукции в Китае обеспечивал, прежде всего, листовой прокат, применяемый в автомобилестроении, производстве промышленного оборудования и потребительских товаров. В то же время, спрос со стороны строительной отрасли снизился из-за дождей и наводнений в прошедшем месяце.

Однако уже в середине июля погода нормализовалась, так что строительный сектор в Китае снова на подъеме. При этом некоторые мини-заводы сократили выплавку из-за дефицита и дороговизны металлолома, но комбинаты, наоборот, наращивают выпуск. По данным консалтинговой компании Mysteel, в период с 7 по 13 августа средний уровень загрузки мощностей китайских меткомбинатов достиг новой рекордной отметки 95,16%.

МинПром

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