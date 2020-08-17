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Китай готовится закупить рекордный объем нефти у США

17.08.20 14:16 , Рейтер
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Поставки американской нефти в Китай резко вырастут в ближайшие недели, сообщили американские трейдеры, судовые брокеры и китайские импортеры на фоне готовящейся встречи для оценки соблюдения первой фазы торговой сделки между США и Китаем.

Китайские государственные нефтяные компании предварительно забронировали танкеры для транспортировки по меньшей мере 20 млн баррелей американской нефти на август и сентябрь, сообщили источники, что может снять озабоченность США по поводу того, что закупки Китая значительно отстают от его обязательств в рамках первой фазы пакта.

Китай был одним из главных покупателей нефти у США в 2018 году, когда объем импорта энергоносителя составлял 5,42 млрд долл., прежде чем импорт едва ли не полностью остановился из-за торговых разногласий.

В январе Китай пообещал закупить энергоносителей на 18,5 млрд долл. больше, чем в 2017 году, включая нефть и газ, с тем чтобы в результате за год закупки составили около 25 млрд долл.

Согласно данным Бюро переписи США, закупки Китаем американской нефти на 30 июня составили 2,06 млрд долл., что отражает спад из-за пандемии коронавируса и ограниченность влияния первой фазы торговой сделки.

Однако в последнее время китайская государственная нефтегазовая компания PetroChina и ее крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Sinopec Corp резко нарастили объем закупок, сообщили источники.

Обзор соблюдения торговой сделки между США и Китаем, первоначально запланированный на субботу, был отложен из-за проблем с расписанием, и новая дата еще не согласована, сообщал Рейтер.

По данным Refinitiv Eikon, уже в августе Китай получит 32 млн баррелей американской нефти, что является месячным рекордом.

Предварительные заказы танкеров в Китай резко возросли несмотря на то, что текущие цены на нефть в других частях мира могут быть более выгодны для покупателей, сообщили источники, пожелавшие остаться неназванными, поскольку не уполномочены давать комментарии СМИ.

По словам человека, знакомого с этим вопросом, PetroChina планирует закупить к концу года 3 млн тонн (около 22 млн баррелей) американской нефти, что составит почти 1 млрд долл.

Sinopec и PetroChina не ответили на запросы Рейтер о комментарии.

Новые сделки призваны показать, что Китай по-прежнему стремится выполнить условия первой фазы, сообщили источники, знакомые с вопросом.

“Это очевидно политически мотивированные (закупки), поскольку предложение для Азии изобилует баррелями более дешевыми, чем цена WTI”, - сказал трейдер, имея в виду американскую нефть West Texas Intermediate.

МинПром

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