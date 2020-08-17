Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Японские чиновники пытались подтолкнуть Nissan и Honda к слиянию

17.08.20 13:54 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Японские чиновники пытались ранее в этом году подтолкнуть автопроизводителей Nissan Motor Co. и Honda Motor Co. к переговорам о слиянии, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, идея создания "национального лидера" была впервые выдвинута в конце прошлого года на фоне обеспокоенности властей по поводу усиления глобальной конкуренции в автомобильном секторе в связи с переходом на беспилотные электромобили.

Кроме того, советники премьер-министра Синдзо Абэ выражали озабоченность тем, что Nissan может оказаться в уязвимом положении в случае крушения партнерства с Renault SA, отношения с которой испортились после ареста их бывшего главы Карлоса Гона в 2018 году.

Однако Nissan и Honda отвергли идею слияния, прежде чем она была вынесена на обсуждение советов директоров обеих компаний.

В качестве препятствий для объединения собеседники FT, в частности, указывают на сложности использования общих запчастей и платформ при сборке автомобилей Honda, Nissan и ее партнеров, а также принципиально разные бизнес-модели и отдельные стратегии компаний.

Представители Nissan, Honda и кабинета премьер-министра отказались предоставить комментарии изданию.

Акции Nissan по итогам торгов в Токио в понедельник подорожали на 1,2%. Цена бумаг Honda выросла на 0,7%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:25
Экономика Японии пережила максимальный спад за всю историю наблюдений
14:58
Злочевского арестовали заочно за рекордную взятку
14:45
Китай бьет все новые рекорды по производству стали
14:20
НБУ резко увеличил скупку валюты на межбанке
14:16
Китай готовится закупить рекордный объем нефти у США
13:29
Автогаз в рознице продолжает дорожать
12:57
Протесты в Беларуси не приведут к перебоям с поставками дизтоплива в Украину
12:45
Автопром США увеличит использования алюминия - прогноз
12:27
Из-за пандемии потребление стали во Вьетнаме упало почти на 10%
11:51
Фракция Голос пытается торпедировать законопроект о локализации
11:21
Outokumpu снизила прогноз продаж из-за пандемии
10:56
В июле Китай увеличил производство алюминия
10:35
Украина выкупила примерно 10% своих ВВП-варрантов
10:31
Vale намерена увеличить добычу руды на 20 млн тонн
10:12
Трамп до выборов хочет встретиться с Путиным
09:48
Порт Черноморск снизил перевалку грузов на 6,3%
09:29
НПЗ Беларуси могут сократить производство топлива
09:21
ЕК начала расследовать импорт алюминиевого проката из КНР
09:15
Курсу доллара предрекают падение в ближайшую неделю
08:52
Индия направит 1,46 трлн долл. на спасение экономики
14.08.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!