Японские чиновники пытались подтолкнуть Nissan и Honda к слиянию Японские чиновники пытались ранее в этом году подтолкнуть автопроизводителей Nissan Motor Co. и Honda Motor Co. к переговорам о слиянии, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.



По их словам, идея создания "национального лидера" была впервые выдвинута в конце прошлого года на фоне обеспокоенности властей по поводу усиления глобальной конкуренции в автомобильном секторе в связи с переходом на беспилотные электромобили.



Кроме того, советники премьер-министра Синдзо Абэ выражали озабоченность тем, что Nissan может оказаться в уязвимом положении в случае крушения партнерства с Renault SA, отношения с которой испортились после ареста их бывшего главы Карлоса Гона в 2018 году.



Однако Nissan и Honda отвергли идею слияния, прежде чем она была вынесена на обсуждение советов директоров обеих компаний.



В качестве препятствий для объединения собеседники FT, в частности, указывают на сложности использования общих запчастей и платформ при сборке автомобилей Honda, Nissan и ее партнеров, а также принципиально разные бизнес-модели и отдельные стратегии компаний.



Представители Nissan, Honda и кабинета премьер-министра отказались предоставить комментарии изданию.



Акции Nissan по итогам торгов в Токио в понедельник подорожали на 1,2%. Цена бумаг Honda выросла на 0,7%.



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