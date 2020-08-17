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Автогаз в рознице продолжает дорожать

17.08.20 13:29
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Крупные розничные сети за выходные с 15 по 17 августа повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-20 копеек за литр. Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сети WOG и ОККО в среднем повысили цены на 10 коп. – до 12,58 и 12,61 грн/л соответственно. На столичных станциях этих сетей цены на АЗС WOG выросли на 10 копеек и составляют 12,58 грн/л, на станциях ОККО – на 20 коп, до 12,59 грн/л.

Сеть SOCAR подняла цены на 15 коп. – до 12,71 грн/л.

Сети UPG и Luxwen повысили цены на 20 и 10 копеек – до 11,70 и 11,99 грн/л соответственно.

В итоге средняя стоимость автогаза по Украине 17 августа составила 11,87 грн/л, увеличившись на 3 копейки за литр.

По состоянию на 17 августа средняя оптовая цена автогаза на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляет 18 940 грн/т.

МинПром

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