Фракция Голос пытается торпедировать законопроект о локализации Народные депутаты от фракции "Голос" подали 2150 правок ко второму чтению проекта закона № 3739 "О внесении изменений в закон Украины «О публичных закупках", называемого законопроектом о локализации в промышленности, сообщает народный депутат Максим Бужанский (фракция "Слуга народа") в своем Телеграм-канале.



"Фракция "Голос" подала 2150 правок к закону о локализации, дающему огромное поле деятельности для нашей промышленности. Молодцы, сделали все что могли для борьбы с нашей экономикой и трудоустройством граждан", — написал он.



Как сообщалось, 21 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3739 о локализации, направленный на развитие машиностроения. Документ предполагает преференции при государственных закупках с требованием локализации 25-40% производства в Украине с 2021 года с дальнейшим повышением еще на 15 п.п. с 2024 года.



Законопроект был зарегистрирован в парламенте 24 июня 2020 года. Его соавторами выступили в основном нардепы фракции "Слуга народа", в том числе Дмитрий Кисилевский, Дмитрий Наталуха, Роксолана Пидласа, а также главы депутатских фракций и групп, парламентских комитетов, члены комитета экономического развития и других депутатов — всего 37 чел.



В то же время глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас направил в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля и спикера парламента Дмитрия Разумкова письмо, в котором выразил обеспокоенность инициативами правительства и парламента о преференциях украинскому машиностроению при госзакупках, которые противоречат взятым Украиной обязательствам в рамках ВТО. Кроме того, ЕС считает, что законопроект нарушает принципы недискриминации, а с учетом предлагаемого уровня локализации до 60% фактически лишает иностранную продукцию возможности участия в госзакупках.



Позже премьер заявил, что законопроект о локализации в действующей редакции не соответствует некоторым параметрам Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, а также заверил международных партеров в том, что украинское законодательство, в частности, проголосованный в первом чтении законопроект о локализации, будет соответствовать Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.



МинПром



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