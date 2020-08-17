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Трамп до выборов хочет встретиться с Путиным

17.08.20 10:12 , РБК Украина
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Президент США Дональд Трамп до выборов президента в ноябре 2020 года может провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны могут продлить действие соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом сообщает NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, Д.Трамп хочет показать избирателям, что способен заключать соглашения. Он уже сообщил своим помощникам о намерении провести встречу с В.Путиным до 3 ноября - даты выборов в США.

Сообщается, что действие соглашения о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) истекает в 2021 году и его продление может рассматриваться Д.Трампом как возможность укрепить позиции в борьбе за пост президента.

NBC отмечает, что Белый дом рассматривает различные варианты для встречи президентов. Одним из вариантов называется Нью-Йорк.

Напомним, ранее Д.Трамп отклонил предложение В.Путина принять участие в онлайн-саммите по Ирану.

Хотя до этого Д.Трамп назвал главной мировой проблемой заключение ядерной сделки с Россией.

МинПром

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