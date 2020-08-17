Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Курсу доллара предрекают падение в ближайшую неделю

17.08.20 09:15 , РБК Украина
печать
размер текста:

В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,3 грн.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик "Альпари".

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,9-1,0%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,68 до 27,41 грн (-1,0%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,60/27,62 до 27,32/27,34 (-1,0%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,52/27,75 до 27,27/27,51 (-0,9%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,8% до 0,9%.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 10-14 августа 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 223,00 млн долл. и не проводил интервенций по продаже валюты.

Таким образом, НБУ продолжил покупку валюты на межбанке, увеличив ее 5,5 раза по сравнению с прошлой неделей, когда объем покупки составил 40 млн долларов.

Отметим, правление Национального банка (НБУ) представило на общественное обсуждение проект "Основных принципов денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу".

Как отмечается в проекте, "в 2021 году и в дальнейшем НБУ продолжит применение монетарного режима гибкого инфляционного таргетирования, опирающегося на плавающий обменный курс, с акцентом на поддержание финансовой стабильности и обеспечение устойчивых темпов экономического роста".

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что для резкой девальвации и роста курса доллара до 30 грн оснований сейчас нет и что курс будет колебаться плавно.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:29
НПЗ Беларуси могут сократить производство топлива
09:21
ЕК начала расследовать импорт алюминиевого проката из КНР
08:52
Индия направит 1,46 трлн долл. на спасение экономики
08:24
Торговые переговоры США и Китая снова зависли
08:06
Экономика Украины начала восстанавливаться – Шмыгаль
14.08.20
18:02
Украина будет качать российский газ по транзиту еще 4,5 года
17:47
Минэкономики не спешит отменить коррупционные квоты на импорт серной кислоты
17:27
Укрметаллургпром крайне обеспокоен наличием посредников на торгах УЗ по продаже лома
17:09
Отделы Министерства стратегических отраслей появятся в 4 городах – Уруский
16:49
В период пандемии главным торговым партнером Украины остается Китай
16:32
Шмыгаль обсудит развитие Украины с крупным бизнесом
16:05
Минэкономики обнародовало прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы
15:41
Госстат оценил падение ВВП во II квартале в 11,4%
15:31
Повышение минималки вызовет рост курса доллара и запустит печатный станок
15:08
Суд не усмотрел в аресте акций Мотор Сичи интересов государства
14:45
Укртрансгаз решил подзаработать на продаже лома
14:24
Во 2 квартале ВВП еврозоны продолжил падение
14:05
Украина – самая прозрачная страна в части публичных закупок
13:47
Киевляне не вернулись в рестораны и кафе после окончания карантина
13:39
С начала года Укроборонпром заключил 140 контрактов с 36 странами
13.08.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!