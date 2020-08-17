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Индия направит 1,46 трлн долл. на спасение экономики

17.08.20 08:52 , Интерфакс
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна преуспела в сдерживании пандемии коронавируса, и анонсировал инфраструктурные проекты на 1,46 трлн долл. для поддержки экономики, передает Associated Press.

Во время своего выступления по случаю 74-й годовщины независимости Индии от Великобритании Н.Моди сообщил, что власти определили 7 тыс. инфраструктурных проектов, с помощью которых они рассчитывают компенсировать экономический удар от пандемии.

Кроме того, индийский премьер заявил, что три вакцины в стране находятся на разных стадиях испытаний, и они поступят в массовое производство, как только ученые дадут соответствующее разрешение.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Индии зарегистрировано свыше 2,5 млн случаев COVID-19, более 49 тыс. человек скончались. Страна занимает третье место в мире по числу выявленных случаев заражения и смертей.

МинПром

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