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Торговые переговоры США и Китая снова зависли

17.08.20 08:24 , Бизнес Цензор
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Переговоры США и Китая по торговле, запланированные на 15 августа, были отложены, новая дата не определена. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на информированный источник, передает БизнесЦензор.

Ранее сообщалось, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, министр финансов США Стивен Мнучин и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ должны были 15 августа провести встречу в формате видеоконференции для оценки торговой сделки.

Источник сообщил Reuters, что перенос встречи не произошел из-за каких-либо значимых проблем с торговой сделкой.

США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 млрд долл. наряду с 7,5% на товары объемом 120 млрд долл. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 млрд долл., энергоносителей – на 50 млрд, сельскохозяйственной продукции – на 40 млрд, еще 35-40 млрд долл. в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "справедливому" знаменателю.

Официальные Пекин и Вашингтон по-прежнему настаивают на готовности исполнить обязательства в рамках торгового соглашения, однако китайская сторона обвиняет США в том, что те проводят политику протекционизма и мешают тем самым реализации сделки, а Соединенные Штаты затеяли расследование о том, насколько правильна была политика Пекина в борьбе с коронавирусом и не исключают серьезных последствий, если вина Китая будет доказана.

МинПром

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