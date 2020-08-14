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Минэкономики не спешит отменить коррупционные квоты на импорт серной кислоты

14.08.20 17:47 , Главком
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Министерство экономики не спешит отменять квоты на импорт серной кислоты, на которых посредники и импортеры обогащаются за счет украинской промышленности. Об этом заявил глава "Укркокс" Анатолий Старовойт по итогам совещания в Минэкономики.

По его словам, введение квот на импорт серной кислоты в 2018 году привело к резкому росту стоимости этого продукта.

"Есть мировая цена на серную кислоту, мы готовы покупать по мировой цене. Но не надо же пользоваться ситуацией, когда введена квота и подымается цена. Пересекла границу (серная кислота, - ред.), и уже в два раза дороже", - отметил он.

При этом положение самих производителей не улучшилось, все средства оседают в карманах посредников.

"Цены должны пойти немного вниз. Потому что металлурги, коксохимики все вместе 700 миллионов переплатили. Спрашивается в задаче: эти 700 миллионов можно прекрасно пустить на техперевооружение и т.д.".

Напомним, с 1 сентября 2018 года Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя.

В результате введения ограничений цены на серную кислоту выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка.

Эксперты и представители профильных ассоциаций настаивали и настаивают на необходимости немедленной отмены ограничений на импорт серной кислоты и олеума для нивелирования рисков недообеспечения предприятий-потребителей важным для них сырьем.

МинПром

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