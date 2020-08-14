Отделы Министерства стратегических отраслей появятся в 4 городах – Уруский

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины будет иметь четыре территориальных отдела в городах со значительной концентрацией предприятий. Об этом сказал глава министерства Олег Уруский, находясь с рабочей поездкой в Харькове, сообщает Укринформ.
"Мы в структуре нашего министерства предусматриваем создание четырех территориальных отделений, в частности, мы планировали, чтобы они совпадали с территориальными отделениями Академии наук, так оно и будет, наверное, и в городах, где сконцентрировано промышленные предприятия. Такие отделения будут в Харькове, Днипре, Николаеве и Львове", - сказал О.Уруский.
Министр отметил, что территориальные отделы будут иметь постоянный контакт с предприятиями и помогут им оперативно решать проблемные вопросы, возникающие в процессе работы.