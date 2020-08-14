В период пандемии главным торговым партнером Украины остается Китай

По итогам первого полугодия 2020 года доля Китая во внешнем обороте Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) составила 12,5% (6 789,2 млн долл.). В первом квартале его доля была на уровне 10,9%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.



Россия находится на втором месте (4 870,7 млн долл. и 9,0%), хотя еще по итогам 2018 года была первой.



Далее следуют Германия (3 738,9 млн долл., 6,9%), Польша (3 432,4 млн долл., 6,3%) и США (2 819,7 млн долл., 5,2%).



Всего на страны ЕС приходится 40,9% внешнего оборота Украины.



По данным Госстата, общий внешний оборот торговли Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) за I полугодие 2020 года составил 54162,9 млрд долларов.



В I полугодии экспорт товаров и услуг составил 27616,0 млн долл., что на 7,1% меньше по сравнению с I полугодием 2019 года, импорт - 26546,9 млн долл., что на 14,5% меньше. Положительное сальдо составило 1069,1 млн долл. (в I полугодии 2019 года отрицательное - 1691,3 млн долларов).



Таким образом, Украина вернула положительное сальдо внешнеторгового баланса впервые за долгое время.



Напомним, по данным таможенной статистики, объем внешней торговли товарами в январе-июле 2020 года составил 55,480 млрд долл., что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (61,760 млрд долл.).



МинПром

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...