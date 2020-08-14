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В период пандемии главным торговым партнером Украины остается Китай

14.08.20 16:49 , РБК Украина
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По итогам первого полугодия 2020 года доля Китая во внешнем обороте Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) составила 12,5% (6 789,2 млн долл.). В первом квартале его доля была на уровне 10,9%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Россия находится на втором месте (4 870,7 млн долл. и 9,0%), хотя еще по итогам 2018 года была первой.

Далее следуют Германия (3 738,9 млн долл., 6,9%), Польша (3 432,4 млн долл., 6,3%) и США (2 819,7 млн долл., 5,2%).

Всего на страны ЕС приходится 40,9% внешнего оборота Украины.

По данным Госстата, общий внешний оборот торговли Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) за I полугодие 2020 года составил 54162,9 млрд долларов.

В I полугодии экспорт товаров и услуг составил 27616,0 млн долл., что на 7,1% меньше по сравнению с I полугодием 2019 года, импорт - 26546,9 млн долл., что на 14,5% меньше. Положительное сальдо составило 1069,1 млн долл. (в I полугодии 2019 года отрицательное - 1691,3 млн долларов).

Таким образом, Украина вернула положительное сальдо внешнеторгового баланса впервые за долгое время.

Напомним, по данным таможенной статистики, объем внешней торговли товарами в январе-июле 2020 года составил 55,480 млрд долл., что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (61,760 млрд долл.).

МинПром

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