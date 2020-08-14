В период пандемии главным торговым партнером Украины остается Китай

По итогам первого полугодия 2020 года доля Китая во внешнем обороте Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) составила 12,5% (6 789,2 млн долл.). В первом квартале его доля была на уровне 10,9%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Россия находится на втором месте (4 870,7 млн долл. и 9,0%), хотя еще по итогам 2018 года была первой.
Далее следуют Германия (3 738,9 млн долл., 6,9%), Польша (3 432,4 млн долл., 6,3%) и США (2 819,7 млн долл., 5,2%).
Всего на страны ЕС приходится 40,9% внешнего оборота Украины.
По данным Госстата, общий внешний оборот торговли Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) за I полугодие 2020 года составил 54162,9 млрд долларов.
В I полугодии экспорт товаров и услуг составил 27616,0 млн долл., что на 7,1% меньше по сравнению с I полугодием 2019 года, импорт - 26546,9 млн долл., что на 14,5% меньше. Положительное сальдо составило 1069,1 млн долл. (в I полугодии 2019 года отрицательное - 1691,3 млн долларов).
Таким образом, Украина вернула положительное сальдо внешнеторгового баланса впервые за долгое время.