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Шмыгаль обсудит развитие Украины с крупным бизнесом

14.08.20 16:32 , Интерфакс-Украина
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Премьер-министр Денис Шмыгаль проводит встречу с представителями крупного бизнеса в Клубе Кабинета министров в пятницу при участии Офиса президента и руководства Национального банка Украины, сообщает "Урядовый портал".

"Участники дискуссии обсуждают вопросы разработки Национальной экономической стратегии Украины на ближайшие десять лет. На встрече присутствуют собственники и топ-менеджеры более 50 компаний", - указано в сообщении.

В ходе встрече представлены семь векторов развития Украины, которые лягут в основу разработки "Национальной стратегии 2030": промышленность, агросектор, добыча, транспортные коридоры, IT и R&D, инфраструктура и энергетический сектор, отмечает интернет-портал.

Представители бизнес-ассоциаций не принимают участия в дискуссии, поскольку правительство изъявило желание привлечь к встрече непосредственно бизнес, отметили в бизнес-ассоциациях агентству "Интерфакс-Украина".

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