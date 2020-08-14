Повышение минималки вызовет рост курса доллара и запустит печатный станок

После анонсированного правительством повышения минимального размера заработной платы до 5 тыс. грн в сентябре произойдет ускорение темпов инфляции и подорожание доллара. Об этом пишет "Сегодня".
Кабинет министров по поручению президента Владимира Зеленского разработал график повышения минимальной заработной платы в Украине. С сентября минималка будет увеличена на 277 грн и достигнет 5000 грн, с января она составит 6000 грн, а с июля — 6500 грн.
Однако в поданном В.Зеленским законопроекте указано только о повышении минимальной зарплаты до 5000 грн. Следующие повышения можно будет внести в бюджет Украины на следующий год, расчет которого осуществляет правительство.
Дополнительные повышения минималки планируют выполнять благодаря средствам, которые предназначались для обслуживания госдолга — 3,5 млрд. грн. Украина смогла сэкономить "в связи с отклонением фактического курса национальной валюты относительно иностранных валют по сравнению с прогнозным курсом".
Экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что повышение заработных плат в период падения экономики необоснованно и может происходить только за счет эмиссии.
"Когда зарплаты растут в условиях экономического роста — это нормально, а когда экономика падает, а зарплаты растут — это говорит только о том, что начинается "печатание денег", — пояснил он.
По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, даже по наиболее оптимистичным прогнозам уровень экономики не покажет значительного роста. Он убежден, что повышение заработных плат приведет к росту цен и инфляции.
"Вместо роста доходов людей деньги обесценятся, произойдет девальвация гривны. И мы увидим курс более 30 грн. за доллар", — считает эксперт.