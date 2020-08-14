Во 2 квартале ВВП еврозоны продолжил падение Во II квартале ВВП 19 стран еврозоны упал на рекордные 12,1% к предыдущему кварталу, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского Союза.



Экономика еврозоны вошла в рецессию. Падение ВВП было самым существенным с начала учета этого показателя в 1995 году.



В годовом выражении ВВП еврозоны сократился на 15%.



Аналитики не ожидали пересмотра предварительных показателей, свидетельствуют данные Trading Economics.



Рекордное падение ВВП было зафиксировано в Германии (-10,1% по сравнению с предыдущим кварталом), Франции (-13,8%), Италии (-12,4%) и Испании (-18,5%), отмечает Trading Economics.



В первом квартале ВВП еврозоны снизился на 3,6% в поквартальном выражении и на 3,1% в годовом.



ВВП 27 государств Евросоюза во втором квартале рухнул на 11,7% в поквартальном выражении и на 14,1% в годовом.



В отчете Евростата также приведены данные о динамике занятости в еврозоне и ЕС в апреле-июне. По предварительным данным, число занятых сократилось по сравнению с предыдущим кварталом на 2,8% в еврозоне и на 2,6% в ЕС. Падение показателей также стало максимальным за историю наблюдений.



По сравнению со вторым кварталом 2019 года занятость сократилась на 2,9% в еврозоне и 2,7% в ЕС.



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