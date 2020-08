Украина – самая прозрачная страна в части публичных закупок

Украинская система публичных закупок заняла первое место в Transparent Public Procurement Rating (Рейтинге прозрачности публичных закупок). Об этом сообщается на сайте автора исследования - Институт развития свободы информации (IDFI, Грузия).



Отмечается, что украинская система публичных закупок набрала 97,05 балла из 100 возможных. На втором месте - Молдова (92,81 балла), на третьем - Колумбия (91,77 балла). Худший результат у Таджикистана - 37,88 балла.



В прошлом году Украина заняла второе место (86,26 балла) - проиграла Молдове. В период 2016-2017 годов Украина возглавляла рейтинг.



Рейтинг проводит Institute for Development of Freedom of Information совместно с партнерскими организациями. Он оценивает законодательство госзакупок и прозрачность процессов по 64 показателями. Сначала рейтинг охватывал только европейский и азиатский регионы, теперь в него входят 39 стран мира.



Авторы рейтинга отметили, что за последний год в Украине произошел ряд позитивных изменений в сфере госзакупок - в частности, принятие в новой редакции закона "О государственных закупках", закона "О противодействии коррупции" и запуск онлайн-мониторинга госзакупок Госаудитслужбой.



