Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Зеленский пообещал минималку в 6,5 тыс. грн в 2021 году

14.08.20 13:12 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Президент Владимир Зеленский отмечает, что увеличение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5 тыс. грн, которое предусмотрено президентским законопроектом, повлечет за собой повышение в 2021 году до 6,5 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, передает БизнесЦензор.

"Уверен, что депутаты проголосуют за законопроект, поданный от Президента Украины, за увеличение минимальной заработной платы до пяти тысяч гривен. Затем второй этап этой программы – увеличение с 2021 года до 6 тыс. грн. И на протяжении 2021 года будет третья часть – мы увеличим до шести с половиной тысяч гривен", – рассказал В.Зеленский.

По словам В.Зеленского, после повышения минимальной заработной платы вырастут доходы работников бюджетной сферы: учителей, медиков, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.

Президент обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа, после Дня независимости Украины, и призвал народных депутатов поддержать президентский законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:02
Украина будет качать российский газ по транзиту еще 4,5 года
17:47
Минэкономики не спешит отменить коррупционные квоты на импорт серной кислоты
17:27
Укрметаллургпром крайне обеспокоен наличием посредников на торгах УЗ по продаже лома
17:09
Отделы Министерства стратегических отраслей появятся в 4 городах – Уруский
16:49
В период пандемии главным торговым партнером Украины остается Китай
16:32
Шмыгаль обсудит развитие Украины с крупным бизнесом
16:05
Минэкономики обнародовало прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы
15:41
Госстат оценил падение ВВП во II квартале в 11,4%
15:31
Повышение минималки вызовет рост курса доллара и запустит печатный станок
15:08
Суд не усмотрел в аресте акций Мотор Сичи интересов государства
14:45
Укртрансгаз решил подзаработать на продаже лома
14:24
Во 2 квартале ВВП еврозоны продолжил падение
14:05
Украина – самая прозрачная страна в части публичных закупок
13:47
Киевляне не вернулись в рестораны и кафе после окончания карантина
13:39
С начала года Укроборонпром заключил 140 контрактов с 36 странами
13:26
В НБУ заметили, что украинцы активно проедают сбережения
12:54
Thyssenkrupp заявила об убытках в 1 млрд евро
12:42
Украина сокращает и экспорт, и импорт товаров
12:30
Posco наладила производство экологичной автоматной стали без свинца
12:14
Добыча нефти в Венесуэле упала почти до нуля
13.08.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!