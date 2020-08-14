Зеленский пообещал минималку в 6,5 тыс. грн в 2021 году Президент Владимир Зеленский отмечает, что увеличение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5 тыс. грн, которое предусмотрено президентским законопроектом, повлечет за собой повышение в 2021 году до 6,5 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, передает БизнесЦензор.



"Уверен, что депутаты проголосуют за законопроект, поданный от Президента Украины, за увеличение минимальной заработной платы до пяти тысяч гривен. Затем второй этап этой программы – увеличение с 2021 года до 6 тыс. грн. И на протяжении 2021 года будет третья часть – мы увеличим до шести с половиной тысяч гривен", – рассказал В.Зеленский.



По словам В.Зеленского, после повышения минимальной заработной платы вырастут доходы работников бюджетной сферы: учителей, медиков, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.



Президент обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа, после Дня независимости Украины, и призвал народных депутатов поддержать президентский законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.



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