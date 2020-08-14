Thyssenkrupp заявила об убытках в 1 млрд евро В четверг, 13 августа, компания Thyssenkrupp заявила об операционных убытках стального подразделения в размере 1 млрд евро (1,2 млрд долл.) в этом году, что усилило давление по совершенствованию или продаже подразделения. Акции Thyssenkrupp упали на 16,2% на этой новости, при этом аналитики указали на слабые перспективы. Об этом сообщает агентство Reuters.



Ожидаемые убытки Thyssenkrupp Steel Europe, второго игрока на континенте после ArcelorMittal (MT.AS), обусловлены тем, что сектор страдает от дешевого китайского импорта, высоких цен на сырье и слабого автомобильного спроса.



Группа наметила планы, согласно которым подразделение может быть продано, сохранено или объединено с партнером, при этом индийская Tata Steel, шведская SSAB и немецкая Salzgitter будут считаться потенциальными партнерами.



Финансовый директор Клаус Кейсберг не будет увлекаться усилиями по консолидации, подчеркнув лишь, что все варианты открыты.



"В настоящее время ни один сталелитейный завод не получает прибыли. Но с точки зрения производительности мы, безусловно, отстаем от конкурентов", - сказал он журналистам во время телефонного разговора, добавив, что компания ведет переговоры о дополнительных сокращениях рабочих мест.



Подразделение, в котором работает около 28 тыс. человек, имеет ежегодные затраты на персонал в 2 млрд евро.



Thyssenkrupp сообщила, что ее скорректированные операционные убытки в третьем финансовом квартале от продолжающихся операций, которые исключают операции с лифтами, составили €679 млн., меньше, чем €1 млрд., отмеченный в мае.



"Мы много работали, чтобы держать наши расходы под контролем и обеспечивать ликвидность, - сказала генеральный директор Мартина Мерц. - В результате в третьем квартале мы пережили кризис несколько лучше, чем первоначально опасались".



Компания заявила, что большинство предприятий стабилизировались или даже улучшились в течение квартала по сентябрь по сравнению с предыдущими тремя месяцами, предполагая, что она преодолела худшее из последствий кризиса коронавируса.



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