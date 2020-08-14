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Украина сокращает и экспорт, и импорт товаров

14.08.20 12:42 , uaprom.info
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 За январь-июль 2020 года товарооборот Украины составил 55,48 млрд долл., сообщает Государственная таможенная служба.

Украина импортировала товаров на более 28,8 млрд долл., что на 13% ниже, чем за аналогичный период минувшего года. Экспортировали из Украины товаров на 26,6 млрд долл., что на 7% меньше, чем за январь-июль 2019 года. Отрицательное сальдо составило 2,2 млрд долл.

Больше всего импортировали товаров из стран ЕС - 43% от общего количества. Из стран СНГ - 16%, и из других стран - 41%.

Экспортируется в ЕС - 37% товаров от общего количества, в страны СНГ - 13%, остальные 50% - в другие.

Наибольшую долю среди экспортируемых из Украины товаров составляют: зерновые - 18,5%, черные металлы - 16,9%, жиры и масла животного или растительного происхождения - 12,8%.

Наибольшую долю среди импортируемых из Украины товаров составляют: топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - 15,8%, котлы, машины, оборудование й механические устройства -10,7%, средства наземного транспорта, кроме железнодорожного и трамвайного подвижного состава, их части и оборудование - 9,6%.

МинПром

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