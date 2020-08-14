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Posco наладила производство экологичной автоматной стали без свинца
14.08.20 12:30 , Металлоснабжение и сбыт
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Корейская металлургическая корпорация Posco заявила о переходе к массовому производству экологичной автоматной стали PosGRAM, не содержащей свинца. По оценкам Posco, оборот мирового рынка автоматной стали составляет около 1 млн т в год. Данный материал используется для массового производства деталей на станках-автоматах.
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