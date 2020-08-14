Posco наладила производство экологичной автоматной стали без свинца Корейская металлургическая корпорация Posco заявила о переходе к массовому производству экологичной автоматной стали PosGRAM, не содержащей свинца. По оценкам Posco, оборот мирового рынка автоматной стали составляет около 1 млн т в год. Данный материал используется для массового производства деталей на станках-автоматах.



Традиционно автоматная сталь содержит добавку свинца, что обеспечивает одновременно достаточную прочность и высокую обрабатываемость. Однако сам свинец и его соединения токсичны.



Как заявляет Posco, ей удалось разработать автоматную сталь, не содержащую свинец, на основе графита. Коммерческое производство этой продукции стартовало в июне текущего года.



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