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Добыча нефти в Венесуэле упала почти до нуля

14.08.20 12:14 , Интерфакс
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Добыча нефти в Венесуэле, имеющей крупнейшие в мире запасы, приближается к нулю, подсчитали эксперты консалтинговой компании IHS Markit. Еще в 2017 году добыча в Венесуэле составляла 2 млн б/с, год назад она упала до 650 тыс. б/с. Сейчас, по данным IHS Markit, Венесуэла добывает от 100 до 200 тыс. б/с, и падение продолжается.

"Теперь можно предположить, что в скором времени добыча в стране может стать нулевой или приблизится к этому уровню", - пишут эксперты, отмечая, что никогда в истории нефтяной промышленности объем добычи нефти у страны- крупного производителя нефти не падал так низко и так долго.

Венесуэла является третьей по величине нефтедобывающей страной среди тринадцати членов ОПЕК, и падение добычи - это результат десятилетий упадка. В последнее время ситуация для Венесуэлы усугубилась обвалом цен на нефть из-за пандемии COVID-19, санкциями США и ограниченными возможностями для хранения нефти, отмечают авторы публикации.

Хотя случай Венесуэлы - исторический, эксперты считают, что он практически не повлияет на мировые нефтяные рынки из-за более серьезных изменений в спросе и предложении на фоне коронавируса и его последствий. "В мире имеются достаточные производственные мощности, чтобы удовлетворить восстановление мирового спроса на нефть, которое наблюдается с мая", - считает вице-президент и глава нефтяных рынков IHS Markit Джим Буркхард.

Эксперты уверены, что Венесуэла способна в будущем восстановить добычу нефти, учитывая ее огромные нефтяные запасы. Однако состояние инфраструктуры, снижение мирового спроса на нефть и санкции США снижают вероятность такого исхода.

"Упадок нефтяной промышленности Венесуэлы произошел из-за плохого управления, а не из-за недостатка нефтяных ресурсов. Обеспечив безопасность и условия для инвестиций в восстановление инфраструктуры, можно было бы вернуть страну в ряды крупных производителей нефти. Однако любое восстановление потребует значительного времени, учитывая степень ветхости всей энергетической инфраструктуры страны. Похоже, что добыча нефти, близкая к нулю, станет новой нормой для Венесуэлы в обозримом будущем", - считает директор по глобальным поставкам нефти IHS Markit Ха Нгуен.

Между тем, по данным ОПЕК, в мае Венесуэла добывала 570 тыс. б/с, в июне - 336 тыс. б/с, в июле- 339 тыс. б/с. По информации МЭА, в июле Венесуэла, наоборот, нарастила добычу на 50 тыс. б/с - до 350 тыс. б/с.

МинПром

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