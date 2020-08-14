Ярославский хочет спасать и Мотор Сич, и ХАЗ

Владелец группы DCH Александр Ярославский готов привлечь 1 млрд долларов инвестиций для восстановления Харьковского авиазавода. Об этом говорится в заявлении компании на сайте DCH.
А.Ярославский отмечает, что ему "как харьковчанину небезразлична судьба Харьковского авиазавода - гордости нашего города", чем и обусловлено его внимание к предприятию.
"Одними реорганизациями и перестановками реального возрождения предприятия добиться невозможно. Планами сыт не будешь, коллективу ХАЗ нужны зарплаты и гарантии сохранения рабочих мест, независимо от того, кто и как их даст. А значит, заводу необходима реальная поддержка государства и значительные частные инвестиции", - считает бизнесмен.
По его словам, DCH готова взять ответственность за восстановление флагмана отечественного авиастроения и привлечь 1 млрд долл. на восстановление ХАЗ. Из этой суммы 100 млн долл. пойдут на выплату долгов; 500 млн долл. - на достройку самолетов, производство которых уже начато, и закладку новых; 400 млн долл. - на программы развития.
Бизнесмен подчеркивает, что ему безразличен формат участия в судьбе ХАЗ - покупка или частно-государственное партнерство.
"Важно не упустить время. Группа DCH готова к открытому обсуждению своего предложения и намерена приложить все усилия, чтобы спасти ХАЗ для Харькова и Украины", - заявил А.Ярославский.
Напомним, задолженность по заработной плате перед работниками ХАЗ составляет 230 млн грн, зарплаты не платят с ноября 2019 года, портфель заказов отсутствует.
А.Ярославский - входит в топ-10 рейтинга Forbes Ukraine. Родом из Харькова, вложил в развитие Харьковского региона порядка 1 млрд долл., включая 300 млн долл. на подготовку города к Евро-2012.
Владеет и лично управляет группой DCH, инвестирующей в такие сектора экономики, как финансы, промышленность, транспорт, девелопмент и др. В числе его последних приобретений - банк "Кредит - Днепр".
DCH располагает также портфелем промышленных активов (Харьковский тракторный завод, Днепровский металлургический завод, криворожский рудник "Сухая Балка") и неоднократно заявляла об интересе к "большой приватизации" и предприятиям тяжелой промышленности.
Недавно DCH начала активность в секторе авиастроения и находится в процессе приобретения более 25 % акций ПАО "Мотор Сич", производящего авиадвигатели.