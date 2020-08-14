В Бразилии постоят новый ферроникелевый завод Синдикат в составе пяти международных банков из Европы, Японии и США организует привлечение финансирования в размере 325 млн долл. для реализации первой стадии проекта канадской компании Horizonte Minerals по строительству ферроникелевого завода Araguaia в Бразилии.



Общий объем инвестиций составляет 443 млн долл. В настоящее время Horizonte ведет переговоры с потенциальными партнерами, включая Glencore, а также с производителями нержавеющей стали в США и Европе для привлечения оставшейся доли средств.



Проект предусматривает установку вращающейся электропечи для переработки около 900 тыс. т руды в год. Объем выпуска ферроникеля составит 52 тыс. т или 14,5 тыс. т в пересчете на чистый никель. Через три года после запуска планируется установка второй печи с доведением объема производства до 29 тыс. т никеля в год.



Horizonte рассчитывает решить все вопросы с финансированием проекта до конца текущего года. Строительство должно стартовать в начале 2021 г.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



