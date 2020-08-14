Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Интерпайп требует отсечь посредников от металлоломных тендеров УЗ

14.08.20 10:39
печать
размер текста:

Все больше посредников приходит на тендера "Укрзализныци", лишая металлургов ценного сырья. Об этом говорится в заявлении трубно-колесной компании "Интерпайп".

Как известно, "Укрзализныця" 11 августа 2020 года провела ряд тендеров по продаже металлолома в электронной системе ProZorro. Часть лотов выиграли малоизвестные структуры-посредники.

В "Интерпайпе" подчеркивают, что изначально приоритетным правом на покупку металлолома "Укрзализныци" обладали металлургические предприятия, а посредники к тендерам не допускались. Таким образом покрывалась потребность металлургов в дефицитном сырье, коим на сегодня является лом черных металлов.

"Украинская промышленная компания "Интерпайп" выступает категорически против практики допуска трейдеров к металлоломным торгам "Укрзализныци"", - говорится в сообщении.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 798 тыс. т готовой продукции, в том числе – 203 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:02
Украина будет качать российский газ по транзиту еще 4,5 года
17:47
Минэкономики не спешит отменить коррупционные квоты на импорт серной кислоты
17:27
Укрметаллургпром крайне обеспокоен наличием посредников на торгах УЗ по продаже лома
17:09
Отделы Министерства стратегических отраслей появятся в 4 городах – Уруский
16:49
В период пандемии главным торговым партнером Украины остается Китай
16:32
Шмыгаль обсудит развитие Украины с крупным бизнесом
16:05
Минэкономики обнародовало прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы
15:41
Госстат оценил падение ВВП во II квартале в 11,4%
15:31
Повышение минималки вызовет рост курса доллара и запустит печатный станок
15:08
Суд не усмотрел в аресте акций Мотор Сичи интересов государства
14:45
Укртрансгаз решил подзаработать на продаже лома
14:24
Во 2 квартале ВВП еврозоны продолжил падение
14:05
Украина – самая прозрачная страна в части публичных закупок
13:47
Киевляне не вернулись в рестораны и кафе после окончания карантина
13:39
С начала года Укроборонпром заключил 140 контрактов с 36 странами
13:26
В НБУ заметили, что украинцы активно проедают сбережения
13:12
Зеленский пообещал минималку в 6,5 тыс. грн в 2021 году
12:54
Thyssenkrupp заявила об убытках в 1 млрд евро
12:42
Украина сокращает и экспорт, и импорт товаров
12:30
Posco наладила производство экологичной автоматной стали без свинца
13.08.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!