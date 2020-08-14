ArcelorMittal построит ЭДП на заводе Calvert в Алабаме Компания ArcelorMittal анонсировала, что планирует построить электродуговую печь на своем заводе Calvert в Алабаме.



По заявлению компании, после завершения строительства запланированный объект будет способен производить 1,5 млн. тонн стальных слябов для стана горячей прокатки и широкий спектр марок стали, необходимых для рынков конечных потребителей Calvert.



В настоящее время на предприятии работают стан горячей прокатки, стан холодной прокатки и три линии горячего цинкования.



Строительство печи займет 24 месяца, но инвестиции пока не оглашены.



"Электродуговая печь в Calvert имеет стратегический смысл, поскольку она позволяет нашему активу более активно реагировать на местный рынок, а также соответствовать соглашению между США, Мексикой и Канадой", - сказал генеральный директор ArcelorMittal Лакшми Миттал.



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