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Министр финансов не видит причин для роста курса доллара

14.08.20 08:02
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Министерство финансов не видит предпосылок для достижения отметки 30 гривен за доллар, но в то же время не видит инструментов, при помощи которых кто-либо может повлиять на движение курса в этом направлении. Об этом в интервью Фокусу сказал министр финансов Сергей Марченко.

"Я не вижу предпосылок для достижения курсом такого значения. И не вижу инструментов, при помощи которых кто-либо может повлиять на движение курса в этом направлении. Более того, в связи с карантином объемы импорта в Украину снизились на 18%, тогда как экспорт упал всего на 6%, что фактически выровняло платежный баланс. То есть отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок", — сказал Марченко.

По его словам, стране нужен курс гривны, обеспечивающий макроэкономическую стабильность. Если для ревальвации или девальвации будут основания, такие процессы должны происходить постепенно, не создавая шоковую ситуацию на рынке.

МинПром

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