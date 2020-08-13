Зеленский подписал закон о детенизации рынка металлолома Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)".



"Более 20 лет эта сфера была в тени из-за случайных или умышленных коллизий в законодательстве. Сделан важный шаг для вывода ее на свет", - прокомментировал подписание закона замглавы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский на своей странице в соцсети Facebook.



Нардеп выразил уверенность, что вступление в силу закона позволит сгенерировать около 900 млн грн новых налоговых поступлений и уменьшит воровство металла. "Ведь каждый будет заниматься своим делом: заготовители работать легально, а силовики начнут контролировать эти пункты, а не крышевать", - сказал он.



Д.Кисилевский также сообщил о намерении продолжать работу над имплементацией этого закона вместе с отраслевыми организациями металлургов ломогаготовителей и органами исполнительной власти.



Как сообщалось, 14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)". За проголосовали 237 народных депутатов.



Законопроектом предполагается устранить ряд искусственных ограничений и правовых коллизий, которые препятствуют легальной работе рынка. Так, предполагается отменить заведомо невыполнимые требования к пунктам приема лома в частности относительно наличия дорогостоящего ломоперерабатывающего и грузоподъемного оборудования оборудования.



Кроме того, снимается разделение на бытовой и промышленный лом, разрешаются официальные расчеты наличными за приобретенный у населения металлолом. Также отменяются акты обследования ломозаготовительных предприятий областными администрациями и устраняется правовая коллизия в ст. 213 уголовного кодекса где предусмотрена уголовная ответственность за осуществление операций с металлоломом в случае, если компания не внесена в соответствующий реестр.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



