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Зеленский подписал закон о детенизации рынка металлолома

13.08.20 19:15
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)".

"Более 20 лет эта сфера была в тени из-за случайных или умышленных коллизий в законодательстве. Сделан важный шаг для вывода ее на свет", - прокомментировал подписание закона замглавы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский на своей странице в соцсети Facebook.

Нардеп выразил уверенность, что вступление в силу закона позволит сгенерировать около 900 млн грн новых налоговых поступлений и уменьшит воровство металла. "Ведь каждый будет заниматься своим делом: заготовители работать легально, а силовики начнут контролировать эти пункты, а не крышевать", - сказал он.

Д.Кисилевский также сообщил о намерении продолжать работу над имплементацией этого закона вместе с отраслевыми организациями металлургов ломогаготовителей и органами исполнительной власти.

Как сообщалось, 14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)". За проголосовали 237 народных депутатов.

Законопроектом предполагается устранить ряд искусственных ограничений и правовых коллизий, которые препятствуют легальной работе рынка. Так, предполагается отменить заведомо невыполнимые требования к пунктам приема лома в частности относительно наличия дорогостоящего ломоперерабатывающего и грузоподъемного оборудования оборудования.

Кроме того, снимается разделение на бытовой и промышленный лом, разрешаются официальные расчеты наличными за приобретенный у населения металлолом. Также отменяются акты обследования ломозаготовительных предприятий областными администрациями и устраняется правовая коллизия в ст. 213 уголовного кодекса где предусмотрена уголовная ответственность за осуществление операций с металлоломом в случае, если компания не внесена в соответствующий реестр.

МинПром

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