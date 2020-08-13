Энергоатом будет поставлять электроэнергию по 1 коп. за кВт ГП "Гарантированный покупатель" в рамках специальных обязательств по обеспечению электроэнергией населения выкупило 1,49 млн МВт-ч электроэнергии нагрузки специального обязательства НАЭК "Энергоатом", а также 58,7 тыс. МВт-ч электроэнергии "Укргидроэнерго" по 10 грн/МВт-ч с периодом поставки 15-31 августа.



Согласно информации на сайте Украинской энергетической биржи, "Укргидроэнерго" продало 49,36 тыс МВт-ч базовой нагрузки и 9,4 тыс МВт-ч блочной с поставкой на 17-23:00 на все дни, передает Интерфакс-Украина.



Другая позиция по продаже 9,4 тыс. МВт-ч с поставкой на 17-23:00 была снята с аукциона.



Общая сумма продажи генкомпаний составила 15,55 млн грн, в том числе 14,97 млн грн – "Энергоатома".



Как сообщалось, Кабинет министров 5 августа принял постановление о внесении изменений в действующую модель ПСО, предусматривающих продажу НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" электроэнергии "ГарПоку" по цене 10 грн/МВт-ч.



"Энергоатом" должен продавать "ГарПоку" объемы электроэнергии, необходимые для обеспечения населения, "Укргидроэнерго" – 30% своего ресурса.



До принятия постановления "Энергоатом" должен был продавать 80% электроэнергии "ГарПоку" для обеспечения населения по цене 566,7 грн/МВт-ч.



Запланированные на 10 и 11 августа аукционы по продаже электроэнергии "Гарпоку" для населения не состоялись из-за отсутствия публикации постановления.



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