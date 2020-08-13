С Укрзализныци взыскали 108 млн долл. штрафа

В июле Хозсуд г. Киева частично удовлетворил несколько исков компании "Виера Глобал Партнерс, Л.П." (VR Global Partners, L.P .; Каймановы острова) к "Укрзализныце" и решил взыскать с ответчика в пользу истца соответствующую сумму средств, 108 млн долл.
Об этом стало известно из реестра судебных решений.
Так, суд решил взыскать с ответчика:
- 12,9 млн долл. и 88 млн грн (задолженность по договору об открытии кредитной линии №20-3763 / 2-1 от 29.12.2011), судебное дело №910 / 20947/17;
- 8,5 млн долл. и 65 млн грн (задолженность по договору об открытии кредитной линии №20-3759 / 2-1 от 29.12.2011), судебное дело №910 / 7252/17;
- 12,5 млн долл. и 63,4 млн грн (задолженность по договору об открытии кредитной линии №20-3761 / 2-1 от 29.12.2011), судебное дело №910 / 14104/17.
В этих трех случаях заемщиком была "Юго-Западная железная дорога", а кредитором - Проминвестбанк, который переуступил соответствующие права требования для VR Global Partners.