С Укрзализныци взыскали 108 млн долл. штрафа В июле Хозсуд г. Киева частично удовлетворил несколько исков компании "Виера Глобал Партнерс, Л.П." (VR Global Partners, L.P .; Каймановы острова) к "Укрзализныце" и решил взыскать с ответчика в пользу истца соответствующую сумму средств, 108 млн долл.



Об этом стало известно из реестра судебных решений.



Так, суд решил взыскать с ответчика:



- 12,9 млн долл. и 88 млн грн (задолженность по договору об открытии кредитной линии №20-3763 / 2-1 от 29.12.2011), судебное дело №910 / 20947/17;



- 8,5 млн долл. и 65 млн грн (задолженность по договору об открытии кредитной линии №20-3759 / 2-1 от 29.12.2011), судебное дело №910 / 7252/17;



- 12,5 млн долл. и 63,4 млн грн (задолженность по договору об открытии кредитной линии №20-3761 / 2-1 от 29.12.2011), судебное дело №910 / 14104/17.



В этих трех случаях заемщиком была "Юго-Западная железная дорога", а кредитором - Проминвестбанк, который переуступил соответствующие права требования для VR Global Partners.



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