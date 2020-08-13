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В Минфине думают, что нацвалюта не обвалится до 30 грн за долл.

13.08.20 17:03 , РБК Украина
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Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что резкой девальвации и роста курса доллара до 30 гривен оснований сейчас нет. Курс будет колебаться плавно. Об этом он сказал в интервью изданию "Фокус".

"Я не вижу предпосылок для достижения курсом такого значения. И не вижу инструментов, при помощи которых кто-либо может повлиять на движение курса в этом направлении", - заявил С.Марченко.

При этом он отметил, что в связи с карантином объемы импорта в Украину снизились на 18%, тогда как экспорт упал всего на 6%, что фактически выровняло платежный баланс.

о есть отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок", - добавил министр.

По его словам, Украине нужен курс гривны, обеспечивающий макроэкономическую стабильность.

сли для ревальвации или девальвации будут основания, такие процессы должны происходить постепенно, не создавая шоковую ситуацию на рынке", - казал министр.

Напомним, ранее С.Марченко сказал, что Министерству финансов желателен более высокий курс доллара к гривне, поскольку от курса зависят доходы государственного бюджета.

Отметим, согласно прогнозу правительства Украины курс в 2020 году должен составить 30 грн/доллар. На основании этого курса рассчитаны доходы государственного бюджета, в частности, от акцизов и таможенных пошлин.

МинПром

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