В Минфине думают, что нацвалюта не обвалится до 30 грн за долл. Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что резкой девальвации и роста курса доллара до 30 гривен оснований сейчас нет. Курс будет колебаться плавно. Об этом он сказал в интервью изданию "Фокус".



"Я не вижу предпосылок для достижения курсом такого значения. И не вижу инструментов, при помощи которых кто-либо может повлиять на движение курса в этом направлении", - заявил С.Марченко.



При этом он отметил, что в связи с карантином объемы импорта в Украину снизились на 18%, тогда как экспорт упал всего на 6%, что фактически выровняло платежный баланс.



"То есть отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок", - добавил министр.



По его словам, Украине нужен курс гривны, обеспечивающий макроэкономическую стабильность.



"Если для ревальвации или девальвации будут основания, такие процессы должны происходить постепенно, не создавая шоковую ситуацию на рынке", - казал министр.



Напомним, ранее С.Марченко сказал, что Министерству финансов желателен более высокий курс доллара к гривне, поскольку от курса зависят доходы государственного бюджета.



Отметим, согласно прогнозу правительства Украины курс в 2020 году должен составить 30 грн/доллар. На основании этого курса рассчитаны доходы государственного бюджета, в частности, от акцизов и таможенных пошлин.



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