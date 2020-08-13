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Украина снизила экспорт нефтепродуктов на 60%

13.08.20 16:43 , enkorr
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Экспорт продуктов нефтепереработки из Украины в январе-июле 2020 г. сократился на 58,5%, до 136,3 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (328,6 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.

Снижение экспорта обусловлено сокращением поставок основной экспортной позиции последних лет — мазута. За семь месяцев 2020 г. на внешние рынки было отправлено всего 38,1 тыс. т против 201,1 тыс. т за аналогичный период 2019 г. При этом, в июле 2020 г. Кременчугский НПЗ существенно нарастил импорт мазута. Так, за месяц завод отправил 18,7 тыс. т ресурса, тогда как месяцем ранее этот показатель составлял 3 тыс. т.

Экспорт промежуточных продуктов переработки — риформата, бензолсодержащей фракции и рафината — в январе-июле 2020 г. тоже сократился.

За отчетный период государственная компания "Укргаздобыча" снизила экспорт бензолсодержащей фракции на 21%, до 40,8 тыс. т и уменьшила поставки на внешние рынки риформата на 29%, до 34,4 тыс. т. Это связано с общим снижением переработки на ГПЗ вследствие проведения ремонтных работ.

"Укртатнафта" сохранила экспорт рафината бензольного риформинга на уровне января-июля 2019 г. — 27 тыс. т. Из которых 16,7 тыс. т было экспортировано в Венгрию, 10,3 тыс. т — в Литву и Нидерланды.

Как сообщалось, в 2019 г. Шебелинский ГПЗ и Кременчугский НПЗ увеличили экспорт бензолсодержащей фракции, риформата и рафината на 4,5%, до 199,2 тыс. т, по сравнению с 2018 г. (190,6 тыс. т).

Экспорт мазута из Украины в 2019 г. увеличился на 3%, до 260 тыс. т.

В первом полугодии 2020 года украинские НПЗ нарастили выпуск основных видов нефтепродуктов и свою долю на рынке бензина с 46% до 54%, дизтоплива — с 11,8 до 16%.

МинПром

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