На достройку двух блоков Хмельницкой АЭС необходимо почти 77 млрд грн Общая стоимость достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС оценивается в 76,8 млрд грн в текущих ценах. Об этом исполняющий обязанности президента госпредприятия НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил в своем блоге на Energy Club, передает БизнесЦензор.



"Возможностей привлечения средств на реализацию проекта в НАЭК "Энергоатом" действительно немало: рассматривается возможность сотрудничества со вторым по размеру активов банком Великобритании BARCLAYS, было проведено переговоры с компанией Korea Hydro&Nuclear Power (KHNP) и Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC)", – отметил П.Котин.



Глава "Энергоатома" напомнил, что строительная готовность энергоблоков ХАЭС составляет 75% для блока №3 и 15% – для блока №4.



По словам П.Котина, проект достройки блоков должен выйти на этап окончательного утверждения до конца текущего года. Для этого Верховная Рада должна принять закон "О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3,4 ХАЭС".



Как сообщалось, в июле 2018 года Кабинет министров утвердил технико-экономическое обоснование достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС стоимостью 72,4 млрд грн (в ценах на 5 мая 2017 года).



Согласно ТЭО после денонсирования договора о достройке данных энергоблоков с Россией единственным вариантом, обеспечивающим достройку в наиболее короткие сроки при минимизации затрат, является применение реакторной установки (РУ) ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор) производства компании Skoda JS (Чехия).



Основной вариант финансирования строительства, который рассматривался, – реализация проекта обустройства энергетического моста "Украина-ЕС". Он предусматривает организацию выдачи мощности с блока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему ЕС, путем включения его в состав Бурштынского энергоострова вместе с 750/330 кВ ПС "Западноукраинская" и 750 кВ ЛЭП ХАЭС-Жешув (Польша). Получаемые от экспорта электроэнергии с этого блока средства планируется использовать для финансирования строительства блоков №3-4 на Хмельницкой АЭС.



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