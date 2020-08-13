Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

На достройку двух блоков Хмельницкой АЭС необходимо почти 77 млрд грн

13.08.20 16:25 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Общая стоимость достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС оценивается в 76,8 млрд грн в текущих ценах. Об этом исполняющий обязанности президента госпредприятия НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил в своем блоге на Energy Club, передает БизнесЦензор.

"Возможностей привлечения средств на реализацию проекта в НАЭК "Энергоатом" действительно немало: рассматривается возможность сотрудничества со вторым по размеру активов банком Великобритании BARCLAYS, было проведено переговоры с компанией Korea Hydro&Nuclear Power (KHNP) и Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC)", – отметил П.Котин.

Глава "Энергоатома" напомнил, что строительная готовность энергоблоков ХАЭС составляет 75% для блока №3 и 15% – для блока №4.

По словам П.Котина, проект достройки блоков должен выйти на этап окончательного утверждения до конца текущего года. Для этого Верховная Рада должна принять закон "О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3,4 ХАЭС".

Как сообщалось, в июле 2018 года Кабинет министров утвердил технико-экономическое обоснование достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС стоимостью 72,4 млрд грн (в ценах на 5 мая 2017 года).

Согласно ТЭО после денонсирования договора о достройке данных энергоблоков с Россией единственным вариантом, обеспечивающим достройку в наиболее короткие сроки при минимизации затрат, является применение реакторной установки (РУ) ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор) производства компании Skoda JS (Чехия).

Основной вариант финансирования строительства, который рассматривался, – реализация проекта обустройства энергетического моста "Украина-ЕС". Он предусматривает организацию выдачи мощности с блока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему ЕС, путем включения его в состав Бурштынского энергоострова вместе с 750/330 кВ ПС "Западноукраинская" и 750 кВ ЛЭП ХАЭС-Жешув (Польша). Получаемые от экспорта электроэнергии с этого блока средства планируется использовать для финансирования строительства блоков №3-4 на Хмельницкой АЭС.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:02
Украина будет качать российский газ по транзиту еще 4,5 года
17:47
Минэкономики не спешит отменить коррупционные квоты на импорт серной кислоты
17:27
Укрметаллургпром крайне обеспокоен наличием посредников на торгах УЗ по продаже лома
17:09
Отделы Министерства стратегических отраслей появятся в 4 городах – Уруский
16:49
В период пандемии главным торговым партнером Украины остается Китай
16:32
Шмыгаль обсудит развитие Украины с крупным бизнесом
16:05
Минэкономики обнародовало прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы
15:41
Госстат оценил падение ВВП во II квартале в 11,4%
15:31
Повышение минималки вызовет рост курса доллара и запустит печатный станок
15:08
Суд не усмотрел в аресте акций Мотор Сичи интересов государства
14:45
Укртрансгаз решил подзаработать на продаже лома
14:24
Во 2 квартале ВВП еврозоны продолжил падение
14:05
Украина – самая прозрачная страна в части публичных закупок
13:47
Киевляне не вернулись в рестораны и кафе после окончания карантина
13:39
С начала года Укроборонпром заключил 140 контрактов с 36 странами
13:26
В НБУ заметили, что украинцы активно проедают сбережения
13:12
Зеленский пообещал минималку в 6,5 тыс. грн в 2021 году
12:54
Thyssenkrupp заявила об убытках в 1 млрд евро
12:42
Украина сокращает и экспорт, и импорт товаров
12:30
Posco наладила производство экологичной автоматной стали без свинца
13.08.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!