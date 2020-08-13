JSW Steel выплавила в июле 1,24 млн тонн стали JSW Steel, крупнейший сталелитейный производитель в Индии, в июле 2020 года нарастил производство стали на 9% по сравнению с предыдущим месяцем – до 1,246 млн т. Об этом сообщает SteelGuru.



Производство плоского проката за июль выросло на 17% по сравнению с июнем – до 940 тыс. т. Выпуск сортового проката увеличился на 45% – до 240 тыс. т.



Отмечается, что средняя загрузка мощностей в июле составила 83%. Для сравнения: в июне показатель загрузки был на уровне 76%.



По итогам 2019/2020 финансового года JSW Steel сократила производство стали на 4% по сравнению с 2018/2019 финансовым годом – до 16,06 млн т. Выпуск плоского проката снизился на 3%, до 11,35 млн т, сортового – на 4%, до 3,72 млн т.



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