ХАЗ не отдадут в концессию – Шмыгаль Правительство не рассматривает вариант передачи в концессию Харьковского государственного авиационного производственного предприятия. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в комментарии журналистам в рамках рабочей поездки в Харьковскую область, передает Укринформ.



"Концессия предприятия не рассматривается и сегодня не обсуждалась. Мы об этом в принципе не говорим. Потому что речь идет о развитии государственных предприятий и эффективном их управлении. Относительно списания долгов - это также будет предметом обсуждения рабочей группы, соответствующие законопроекты подготовлены, но в правительство они пока не поступали (на согласование перед внесением в Верховную Раду - ред.), но законопроекты таковы имеются. Мы с народными депутатами обсудили и они через комитеты готовы их поддержать, внести в парламент. Будем смотреть, как это можно сделать, или в рамках нынешнего бюджета или в следующий закладывать", - сказал Д.Шмыгаль.



По его словам, в ближайшее время будет создана рабочая группа под руководством вице-премьер - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, которая выработает план развития Харьковского государственного авиационного производственного предприятия. "Критически важно принять решение о рассрочке или реструктуризации этого долга, это позволит утвердить план санации предприятия и разблокировать его работу", - добавил премьер.



Д.Шмыгаль отметил, что с руководством предприятия обсудил на совещании вопросы задолженности по заработной плате, но пока не может обещать, что в ближайшее время его удастся решить, ибо будет неправдой. "Задолженность есть и за ноябрь прошлого года, действительно довольно длительное время. Прямое возмещение из государственного бюджета на выплаты заработной платы запрещено Бюджетным кодексом, поэтому измельченный механизм - через заказ оживить работу предприятия и шаг за шагом обеспечить регулярную заработную плату. И мы это откровенно на совещании обговаривали. И следующий механизм - через возможные изменения или закона, или другие финансовые механизмы, механизм создания государственной лизинговой компании ... тогда будет происходить погашение долга по зарплате, который на этом предприятии составляет около 230 млн грн. Как мы говорили с председателем облгосадминистрации, это половина задолженности по заработной плате целой Харьковской области", - пояснил глава правительства.



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