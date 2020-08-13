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Завтра в Киеве состоится суд по делу об аресте акций Мотор Сич

13.08.20 13:59 , Дело
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Арест акций "Мотор Сич" будут обжаловать в суде. Об этом Delo.ua заявили адвокаты одного из акционеров предприятия.

Заседание, в рамках которого рассмотрят ходатайство об отмене ареста акций авиапромышленного предприятия, судья Лидия Щебуняева назначила на 12:00 в пятницу, 14 августа 2020 года, в Шевченковском районном суде города Киева.

Адвокаты поясняют, что на данный момент обозначенный арест уже привел к существенному снижению финансовых показателей "Мотор Сич" и другим негативным последствиям для предприятия, таким как сокращение рабочих мест и снижение показателей реализации продукции.

Так, с момента вмешательства в 2017 году СБУ в хозяйственную деятельность АО "Мотор Сич" наблюдается наглядное падения основных финансовых показателей предприятия: чистый финансовый результат с около 2,8 млрд грн в 2017 году уменьшился до примерно 0,6 млрд грн в 2020 году, также сегодня показатель реализованной продукции составляет примерно 40% от значений 2017 года.

При этом предприятие в 2019 году зафиксировало убыток в размере 525 млн грн, чего раньше не наблюдалось, а уже 7760 человек потеряли рабочие места.

Указанное привело к подаче ООО "Компания по управлению активами и администрированию пенсионных фондов "Актив Плюс", действующего в интересах корпоративного негосударственного пенсионного фонда "Украинская пенсионная фундация" иска о ликвидации предприятия.

"Таким образом очевидным становится тот факт, что оставление ареста акций в силе приведет к потере украинского флагмана, вместо заявленной государством попытке его сохранить путем наложения многочисленных арестов и открытием уголовных производств", — отметили адвокаты.

Отметим, ранее в группе DCH, принадлежащей украинскому бизнесмену Александру Ярославскому, подтвердили, что приобретают у китайских инвесторов, представленных в Украине компанией Skyrizon, более 25% акций ПАО "Мотор Сич". Там отметили, что "не знают, в чем заключаются претензии государства к инвесторам "Мотор Cич".

По словам представителей группы, за все годы, в течение которых китайских партнеров не допускают к предприятию, со стороны госорганов появлялись только "абсурдные формулировки и сфабрикованные дела, рассмотрение которых искусственно затягивалось".

Напомним, "Мотор Сич" — один из крупнейших в мире производителей авиационных и вертолетных двигателей. Длительное время его контролировал бывший нардеп Вячеслав Богуслаев, который до сих пор является президентом предприятия и генконструктором вертолетной техники. В декабре 2019 года он признал, что продал в 2016 году свои акции инвесторам из Китая, чтобы спасти предприятие.

МинПром

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