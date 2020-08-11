Производство кокса в Украине уменьшилось на 6 % Украинские коксохимические заводы (КХЗ) в январе-июле текущего года сократили производство металлургического кокса 6%-й влажности на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,63 млн тонн.



Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении коксохимических предприятий "Укркокс" (Днепр), в июле выпущено 820 тыс. тонн кокса.



Генеральный директор "Укркокса" Анатолий Старовойт отметил, что в последние месяцы металлургические предприятия немного нарастили выпуск продукции, что повлияло на увеличение спроса на кокс, и, соответственно, КХЗ показывают более высокие объемы производства.



Так, по его данным, объемы выпуска кокса за 7 мес.-2020 составили 94,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как ранее отставание было более значительным.



"Потребность в коксе растет, в результате все коксохимические предприятия немного нарастили выпуск своей продукции. Хотя в летний период также проводятся ремонты оборудования: в частности, значительные ремонты ведутся на Авдеевском КХЗ", - констатировал собеседник агентства.



Отвечая на вопрос об обеспечении КХЗ коксующимися углями, гендиректор отметил, что в последнее время снизился их импорт. При этом возросли поставки углей отечественной добычи. По его словам, если в январе-июле-2020 доля импортных углей составляла около 73%, а 27% - украинских, то в январе-июле-2019 на импорт приходилось около 78,3%, остальное – отечественные. "Почти на 5 процентных пунктов снизился импорт углей за счет увеличения поставок с украинских шахт", - отметил А.Старовойт.



При этом он уточнил, что за 7 мес.-2020 из РФ было импортировано 2,8 млн тонн коксующихся углей, а из Америки – 2,25 млн тонн, тогда как в аналогичном периоде прошлого года из России было ввезено 3,3 млн тонн, из США и Канады - 2,7 млн тонн.



"Вместе с тем все потребности КХЗ в угле и метпредприятий в коксе полностью удовлетворяются", - подчеркнул собеседник агентства.



По итогам 7 месяцев 2020 года, по оперативным данным, Авдеевский КХЗ, в частности, снизил выпуск кокса на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 - до 1,7 млн тонн (в июле произведено 250 тыс. тонн), "Азовсталь" - на 1%, до 780 тыс. тонн (110 тыс. тонн), ДКХЗ нарастил на 8% - до 350 тыс. тонн (50 тыс. тонн), "Днепрококс" сократил на 11% - до 280 тыс. тонн (50 тыс. тонн), "Запорожкокс" увеличил на 5% - до 580 тыс. тонн (80 тыс. тонн), Харьковский КХЗ снизил производство на 79% - до 4 тыс. тонн. Производство кокса на "ArcelorMittal Кривой Рог" снизилось на 6% - до 1,53 млн тонн (225 тыс. тонн), тогда как на "Южкоксе" возросло на 11%, до 377 тыс. тонн (55 тыс. тонн).



По данным "Укркокса", в 2019 году производство основных видов коксохимической продукции в Украине составило: кокса валового 6%-ной влажности – 10 млн 26,9 тыс. тонн, металлургического кокса – 8 млн 587,6 тыс. тонн, каменноугольной смолы – 420,9 тыс. тонн, сырого бензола – 92,8 тыс. тонн, сульфата аммония (с 100% содержания азота) – 32,5 тыс. тонн, серной кислоты – 27,4 тыс. тонн, пека каменноугольного – 70,6 тыс. тонн, пека электродного – 128,7 тыс. тонн.



В 2019 году переработано 591 тыс. тонн рядовых углей, получено 397,1 тыс. тонн обогащенной шихты. Выход концентрата составил 67,18% и уменьшился на 2,63% по сравнению с 2018 годом. В 2019 году на коксование коксохимическим предприятиям поступило 13,9 млн тонн углей, из них 3,5 млн тонн – угли Украины, 10,4 млн тонн – импортные угли. Процент поставок импортных углей на КХЗ составил 75,1%, что на 6,5% меньше, чем в 2018 году. Угли на предприятия поставлялись из РФ, Казахстана, США, Канады, Польши, Чехии, Австралии и Индонезии.



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