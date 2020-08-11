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Украинцам предрекают резкое подорожание газа

11.08.20 17:48 , Хвиля
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 В Украине ожидается очередное повышение тарифов на газ, причем на этот раз цены могут увеличиться сразу в несколько раз. Об этом сообщает портал "Хвиля" со ссылкой на материал издания "Сегодня".

Несмотря на то, что на еврохабах тарифы на газ снизились уже в четыре раза, население Украины до сих пор не ощутило заметного снижения цен на тепло и горячую воду. Зато уже с 1 августа в стране существенно изменились правила на рынке поставок газа для населения и формирования цен. В правительстве это нововведение названо открытием газового рынка для потребителей.

"В Украине не существует четкой рыночной корреляции цен на газ для населения с мировыми ценами. Допустим, сегодня цена на газ на европейских хабах составляет около 50 евро за тысячу кубических метров. Если добавить транспортные расходы, НДС, распределение и так далее, получим, что население должно платить не больше 2 000 грн за кубометр газа, а тариф выше 3 000 грн. Иными словами, сейчас цена на газ для населения как минимум в полтора раза выше по сравнению с рыночным уровнем", — объяснил эксперт Алексей Кущ.

Так называемые производные тарифы еще меньше подвержены реакции на снижение тарифов на газ. Речь идет о ценах на горячую воду и отопление многоквартирных домов. Аналитики отметили, что как только назрела необходимость повысить тарифы, это было сделано оперативно и централизованно. Однако когда ситуация изменилась, и на еврохабах тарифы упали в четыре раза, чиновники переложили ответственность на органы местного самоуправления.

А.Кущ уверен, что при условии отсутствия ПСО в ближайший год цены на газ могут подскочить до рекордной отметки, к чему население Украины совершенно не готово.

"В прогнозных показателях на 2021-2022 годы, которые на днях утвердил Кабмин, предполагается, что цена на газ на европейских рынках вырастет до 230-250 евро, а гривна девальвирует до 29 с копейками за доллар. Если пересчитать цену на газ в гривнах, добавить налоги и транспортировку, получается, что цена на газ для населения в случае такого роста может составить 12 тыс. грн. А гигакалория тепла подорожает примерно до 3 тыс. грн. Соответственно, отопление, скажем, двухкомнатной квартиры будет стоить минимум 5  тыс. грн", — резюмировал А.Кущ.

МинПром

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