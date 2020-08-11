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В Китае заявили об избытке стальных мощностей

11.08.20 17:23 , МеталлТорг
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По словам руководителя Китайского института планирования и исследований металлургической промышленности г-н Ли Синьчуана, опасения по поводу избыточного предложения серьезно сказываются на сталелитейном секторе в Китае, поскольку в этом году на рынок поступит около 80 млн тонн продукции от свежих мощностей на фоне сокращения спроса из-за COVID- 19. Об этом сообщает China News. 

"Новые мощности были в первую очередь результатом программы замены мощностей, которая была намечена Министерством промышленности и информационных технологий с целью помочь металлургическим компаниям избавиться от устаревших мощностей и позволить этим компаниям получить новые мощности на определенных уровнях. Новые сталелитейные мощности, введенные в относительно короткие сроки, окажут большое влияние на рынок, тем более что пандемия COVID-19 снизила спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В сталелитейной промышленности, вероятно, снова возникнет серьезная ситуация с избытком предложения", – отметил чиновник.

По мнению аналитиков института, "если производство сталелитейных компаний превысит рыночный спрос, будет трудно сокращать запасы. Высокие запасы могут стать нормой на рынке стали в этом году. В то же время высокие запасы вызовут эрозию фондов и повлияют на общий оборот".

Ли Синьчуан сказал, что производство нерафинированной стали в стране в этом году, вероятно, превысит 1 млрд тонн, а производство стали, вероятно, составит более 56% от мирового производства в этом году.

Согласно данным, опубликованным Национальной комиссией по развитию и реформам, Китай произвел 499 млн тонн нерафинированной стали в течение первых шести месяцев этого года, что на 1,4% больше в годовом исчислении.

МинПром

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