В Польше решили оставить бывшего главу Укравтодора под стражей Польский суд во вторник отклонил ходатайство об освобождении экс-главы Укравтодора Славомира Новака из-под стражи. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.



Суд отклонил ходатайство защиты и оставил в силе решение суда предыдущей инстанции о предварительном заключении С.Новака. Защита С.Новака хотела заменить предварительное заключение на другую меру пресечения, например, выход под залог. Также адвокаты предоставили список из 17 человек, которые были готовы взять С.Новака на поруки.



22 июля районный суд Варшавы постановил задержать С.Новака на три месяца. Бывший министр транспорта в правительстве Дональда Туска, а затем глава украинского дорожного агентства подозревается в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции.



Расследование связано с периодом, когда С.Новак возглавлял "Укравтодор". Он был назначен и. о. председателя агентства в октябре 2016 года, а в отставку подал в конце сентября 2019 года.



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