США потратили 250 млрд долл. на пособия по безработице Федеральное правительство США потратило около 250 млрд долл. на выплату пособий по безработице в размере 600 долл. в неделю с начала апреля по конец июля, сообщило американское Министерство труда.



Работники, которые были уволены, отправлены в неоплачиваемый отпуск или стали работать меньшее количество времени, могли получить федеральное пособие в дополнение к выплатам, которые были положены им от штата в рамках закона, принятого в марте.



Срок действия программы истек 31 июля. Президент США Дональд Трамп в воскресенье подписал исполнительный указ, частично возвращающий дополнительные выплаты к пособию по безработице для десятков миллионов американцев, лишившихся работы из-за пандемии коронавируса.



Согласно указу Д.Трампа, выплаты, которые составят 400 долл. в неделю, будут на 75% профинансированы федеральным правительством и на 25% властями штатов.



Белый дом по-прежнему не может согласовать более масштабную сделку о новых стимулирующих мерах с законодателями от Демократической партии, которые назвали действия президента США нарушением полномочий Конгресса.



Пособия в размере 600 долл. начали выплачиваться штатам с первой полной недели апреля. Пик выплат пришелся на неделю, завершившуюся 26 июня, когда власти выплатили 18,6 млрд долл., согласно данным министерства труда США, на которые ссылается газета The Wall Street Journal. Этот показатель соответствует примерно 31 млн выплат в размере 600 долл. за неделю.



Самый большой объем выплат получил штат Калифорния - 38,4 млрд долл., тогда как меньше всего власти выплатили штату Южная Дакота - 177,1 млн долл., согласно анализу WSJ.



По словам экономистов, увеличение размера пособий помогло обеспечить поддержку домохозяйствам, лишившимся работы, а также экономике в целом. Несмотря на рекордно высокий уровень безработицы, доходы домохозяйств в июне были выше уровня, зафиксированного в феврале, до широкого распространения пандемии коронавируса в Штатах, следует из данных министерства труда в США. Рост страховых выплат по безработице значительно превзошел снижение трудовых доходов.



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