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Правительство должно полностью запретить ввоз подержанных иностранных вагонов в Украину

11.08.20 15:51 , РБК Украина
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После принятия решения о запрете ввоза на таможенную территорию Украины вагонов, среди железнодорожных администраций приписки которых с 20 февраля 2014 года есть или была железнодорожная администрация РФ, некоторые участники рынка могут вновь попробовать завезти в Украину такие вагоны через имеющиеся пробелы в постановлении правительства.

Об этом в интервью "Цензор.Нет" заявил председатель Комитета по вопросам инфраструктуры Федерации работодателей Украины, основатель "Первой логистической компании" Максим Шкиль.

"Правительство приняло решение не пускать в Украину пустые вагоны под растаможку. А вот загруженные вагоны в режиме временного ввоза могут свободно заезжать. И здесь мы видим потенциально слабое место. По нашей информации, уже были и вскоре будут новые попытки завезти в Украину загруженные старые вагоны, разгрузить их здесь и после этого попытаться растаможить. Сначала пробными партиями по несколько штук, а потом целыми составами", - отметил он.

По словам М.Шкиля, участники рынка, в частности, Федерация работодателей вместе с логистическими компаниями, трейдерами и вагоностроителями регулярно следят за этой ситуацией и намерены информировать общество, "как только станет понятно, что это "окно возможностей" вновь открылось".

"Именно поэтому сегодня единственное решение ситуации, которое видит бизнес - это полный, без исключений, запрет на ввоз иностранных старых вагонов с удлиненным сроком эксплуатации в Украине, а также запрет на выход на колею любого подвижного состава, который не соответствует требованиям удлиненного срока и технического состояния. Также мы считаем необходимым принятие и обнародование четкого графика списания старых вагонов УЗ и резки их на металлолом. Сейчас такого графика нет, несмотря на то, что списание потребует 9 из 10 вагонов", - добавил М.Шкиль.

Он также отметил, что нужна организация реального аудита технического состояния и открытие малодеятельных станций, которые в последнее время были закрыты.

"Для участников рынка не секрет, что капитальный ремонт многих вагонов, выпускаемых на колеи "Укрзализныци", происходит только на бумаге. Это прямая угроза не только конкретному грузоотправителю, но и другим участникам железнодорожного движения, пассажирским перевозкам, поскольку старые вагоны просто разбивают колеи", - подчеркнул он.

Относительно малодеятельных станций, то, по словам М.Шкиля, в последние годы в Украине закрыто около 300 таких станций.

ам, где инвесторы вложили деньги в развитие инфраструктуры, в строительство объектов, которые расположены у таких станций - должен быть диалог между государством и такими инвесторами", - сказал М.Шкиль.

Кроме того, по его мнению, "Укрзализныця" должна принять управленческие решения, которые позволят, во-первых, сохранить путь и в целом железнодорожную инфраструктуру в лучшем состоянии для обеспечения безопасности перевозок. Во-вторых, позволят защитить инвесторов, которые уже вложили деньги в обновление подвижного состава. В-третьих, загрузят украинские вагоноремонтные и вагоностроительные заводы. И в итоге позволят создать добавленную стоимость и рабочие места в ряде смежных отраслей.

"Мы уже неоднократно приводили эти расчеты, но они не теряют актуальности: четкий запрет на эксплуатацию старых опасных вагонов позволит сгенерировать в последующие годы до 11 млрд долл. дополнительного ВВП не только за счет вагоностроения, но и путем ускорения и повышения эффективности перевозок, улучшения уровня транспортно-логистических услуг, дополнительных поступлений в бюджет", - подытожил М.Шкиль.

Напомним, Кабмин запретил ввозить в Украину российские железнодорожные вагоны 15 июля. Запрет не позволит ввозить вагоны, которые были ранее в собственности российских компаний, даже если они импортируются не из территории РФ.

МинПром

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