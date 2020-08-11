В первом полугодии импорт стали в РФ снизился на 30% В течение января-июня 2020 года на территорию РФ было ввезено 2,507 млн. тонн чёрных металлов (72 группа ТН ВЭД ЕАЭС). Сокращение объёмов в годовом соотношении - 30,8%. В течение июня показатели снизились к предыдущему месяцу на 10,7% до 0,378 млн. тонн, говорится в материалах Федеральной таможенной службы.



Импорт чёрных металлов без учёта чугуна, ферросплавов, отходов и лома (группа 72 кроме 7201-7204 ТН ВЭД ЕАЭС) составил за I полугодие 2,129 млн. тонн, что на 26,7% ниже результата аналогичного периода 2018 года. В июне РФ ввезла 0,337 млн. тонн данной металлургической продукции - на 9,9% меньше, чем по итогам мая.



Импорт стальных труб (7304-7306 ТН ВЭД ЕАЭС) составил за 6 месяцев 0,223 млн. тонн, сокращение объёмов к аналогичному периоду 2019 года - 53,8%. За июнь импорт составил около 0,037 млн. тонн или 83,8% от уровня предыдущего месяца.



"Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта в январе-июне 2020 года составил 6,9% (в январе-июне 2019 года - 7,5%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 6,1% (в январе-июне 2019 года - 6,2%), из стран СНГ - 13,4% (17%). Стоимостный объём данной товарной группы снизился в годовом соотношении на 14,3%, а физический - на 26,7%. Поставки черных металлов и изделий из них уменьшились на 29,7%, в том числе труб - на 53,8%, проката плоского из железа и нелегированной стали - на 21,4%, металлоконструкций из чёрных металлов - на 5,8%", - сообщают в ФТС.



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