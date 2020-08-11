Норникель за полгода нарастил выручку на 6,7% Выручка ПАО "ГМК "Норильский никель" по МСФО в первом полугодии 2020 года выросла по сравнению с тем же периодом 2019 года на 6,7% - до 6,71 млрд долл., сообщила компания.



Это чуть ниже консенсус-прогноза рынка, который предусматривал рост выручки на 7,5%, до 6,76 млрд долл.



Выручка от реализации металлов составила 6,445 млрд долл. против 5,94 млрд долл. год назад. Драйвером стал палладий, который благодаря 30%-ному скачку цен по сравнению с прошлым годом принес "Норникелю" 3,075 млрд долл. выручки против 2,374 млрд долл. в тот же период 2019 года и компенсировал падение на 16% поступлений от реализации никеля, платины и меди.



EBITDA "Норникеля" в I полугодии составила 1,8 млрд долл. (ниже на 51% к данным 2019 года) вследствие признания расходов по экологическим резервам на сумму 2,1 млрд долл., сообщила компания во вторник.



Соотношение чистого долга к показателю EBITDA по состоянию на 30 июня увеличилось до 1,2x.



Акции "Норникеля", демонстрировавшие в ходе торгов на Московской бирже во вторник днем рост более чем на 1%, перешли к снижению (-0,46%, до 20 тыс. 378 рублей за штуку) после публикации финансового отчета.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



