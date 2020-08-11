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Цены промпроизводителей Украины пошли вверх

11.08.20 14:12 , Интерфакс-Украина
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Цены промышленных производителей Украины в июле 2020 года выросли на 0,4% после снижения на 2% в июне и на 0,6% – в мае, свидетельствуют данные Государственной службы статистики

В статистическом ведомстве уточнили, что в пределах страны в июле к июню 2020 года цены промпроизводителей не изменились, тогда как при поставках за ее пределы – выросли на 2,2%.

В годовом измерении (к аналогичному месяцу 2019 года) по итогам июля 2020 года цены в промышленности снизились на 7,5%, июня – на 4,6%, мая – на 5,1%, апреля – на 2,6%, марта – на 4,2%, февраля – на 6,8%, января – на 5,9%.

За семь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года цены промышленных производителей также снизились на 5,3%, с начала года (июль 2020 к декабрю-2019) – выросли на 2,2%.

В частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров в июле по сравнению с июнем текущего года цены не изменились, при этом в добыче сырой нефти и природного газа продукция подешевела на 5,4%, в добыче каменного угля – на 0,9%, в добыче металлических руд – подорожала на 5,1%.

В минувшем месяце рост цен в перерабатывающей промышленности составил 1,3%, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - 5,1%, химической продукции – 6,1%, металлургии – 1,5%, производстве компьютеров, электронной и оптической продукции –1,2%, текстильном производстве – 1%, деревообработке – 0,9%, фармпроизводстве – 0,6%.

При этом поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха подешевела на 1,6%, в машиностроение – 0,2%.

МинПром

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