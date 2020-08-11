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ЗТМК полностью отключат от электроэнергии

11.08.20 13:42 , Укринформ
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С 18 августа полностью прекращается электроснабжение ООО "ЗТМК". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе "Запорожьеоблэнерго", передает Укринформ.

"В соответствии с требованиями законодательства в сфере электроэнергетики с 18 августа Оператор системы распределения ПАО "Запорожьеоблэнерго" вынужден прекратить электроснабжение ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", - говорится в сообщении.

По информации ПАО "Запорожьеоблэнерго", 9 августа на их адрес поступило уведомление от поставщика ГПВД "Укринтеэнерго" об окончании срока поставки электроэнергии потребителю ООО "ЗТМК" 17 августа 2020 года. В то же время на данный момент у ПАО "Запорожьеоблэнерго" нет уведомлений от поставщиков электроэнергии о намерении заключить с титано-магниевым комбинатом новый договор про поставку электроэнергии.

"В соответствии с п.7.5 Правил розничного рынка электроэнергии, в случае завершения срока действия договора между потребителем и поставщиком "последней надежды" и незаключения потребителем договора с электропоставщиком о дальнейших поставках электроэнергии, Оператор системы распределения обязан прекратить полностью либо частично электроснабжение такого потребителя. Поскольку ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" своевременно не приняло меры для получения статуса защищенного потребителя, согласно п.11.5.20 Кодекса системы распределения оно подлежит отключению от энергоснабжения в полном объеме", - объясняют в энергокомпании.

Согласно с Правилами розничного рынка электроэнергии, ответственность за возможные негативные последствия прекращения электроснабжения данного предприятия, в том числе – за убытки, которые могут быть нанесены такими действиями его субпотребителям, - возлагается на руководство ООО "ЗТМК".

16 июля ПАО "Запорожьеоблэнерго" направило в адрес ООО "ЗТМК" предупреждение о прекращении поставки (распределения) электрической энергии с 00:00 18 августа и о предусмотренной законодательством в связи с этим необходимостью прекратить на указанную дату собственное энергопотребление, завершить технологический цикл и принять меры, направленные на предотвращение травматизма, гибели людей и животных, повреждения оборудования, негативных экологических и прочих последствий. ПАО "Запорожьеоблэнерго" также обращается к руководству Запорожской области и г. Запорожья, областных Управлений СБУ, ГУ ГСЧС, прокуратуры и Госэнергонадзора с просьбой в рамках компетенции принять организационные меры с целью предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на территории Запорожской области в связи с невыполнением ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" требований законодательства в сфере электроэнергетики.

МинПром

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