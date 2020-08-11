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Подорожание дизеля в угоду группе Приват может сорвать уборочную кампанию

11.08.20 13:19 Сегодня
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"Тревожные новости пришли из Кабмина. Компания "Укртатнафта", которую контролирует группа "Приват", обратилась к правительству с требованием ввести специальную пошлину на дизельное топливо, импортируемое из России. Этот лоббистский ход, как обычно, был запакован в красивую обертку типа "не дадим агрессору зарабатывать на Украине". Но на самом деле, за патриотической риторикой стоит прагматичный расчет", – пишет народный депутат Муса Магомедов в колонке для "Сегодня".

По словам политика, все дело в том, что 90% украинского рынка дизеля контролирует "Приват". И только 10% рынка составляет импорт. "Спецпошлина на импортное дизтопливо сделает его неконкурентоспособным… и все 100% рынка перейдут под контроль одной финансово-промышленной группы. Фактически, под контроль одного человека, который за ней стоит. Заполучив абсолютную монополию на рынке, "приватовцы" смогут взвинтить цены на дизтопливо до любого уровня. Они же получат сверхприбыль".

М.Магомедов напомнил, что вся сельскохозяйственная техника работает на дизтопливе. "Сейчас в разгаре уборочная кампания. Вслед за ней начнется посевная. Рост цен на дизель ударит по карману аграрием, и может частично сорвать обе кампании. Мелкие и средние агрохозяйства вообще могут оказаться в убытках. Убытки по итогам года будут колоссальными. АПК – крупнейший экспортер, а значит – страна получит меньше валюты, бюджет – меньше налогов. Это приведет к еще большему ослаблению гривны и росту дефицита Пенсионного фонда. Убытки аграриев неизбежно обернутся повышением цен на продукты. В итоге, по словам депутата, за аппетиты группы "Приват" заплатят пенсионеры и граждане с низкими доходами.

"Очевидно, что и без введения спецпошлины, "Приват" – монополист на украинском рынке дизеля (напомню, он контролирует 90%). Этим вопросом обязательно должен заняться Антимонопольный комитет. В развитых странах такие монополии разбиваются на раз-два. Почему АМКУ до сих пор не взял этот вопрос под контроль? Будем спрашивать об этом у нового руководителя ведомства. Прежний глава ведомства, очевидно, со своими обязанностями не справился.

Кстати, предыдущая попытка группы "Приват" ввести пошлину на импортное ДТ не увенчалась успехом. Тогда замминистра экономики Тарас Качка сумел отстоять интересы государства. Сегодня это общая задача правительства и Минэнерго. Мы должны стоять на государственных позициях и дать по рукам монополистам и спекулянтам", – резюмировал М.Магомедов.

МинПром

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