ОГХК за полгода увеличила производство нескольких видов продукции Предприятия, входящие в состав АО "Объединенная горно-химическая компания", за первое полугодие 2020 года увеличили объемы производства товарной продукции по нескольким позициям



За шесть месяцев текущего года на Иршанском горно-обогатительном комбинате было произведено 92,4 тыс. тонн ильменитового концентрата, что на 13% превышает показатели за аналогичный период 2019 года, сообщает пресс-служба компании.



В то же время Вольногорский горно-металлургический комбинат нарастил производство дистен-силлиманитового концентрата, как крупного, так и в порошке. В течение первого полугодия 2020 года изготовлено на 36% больше дистен-силлиманитового порошкообразного и на 33% больше дистен-силлиманитового крупного концентратов. Суммарные объемы производства по позициям концентратов составили более 3,5 тыс. тонн.



Также выросло производство кварцевого песка - с 7,4 тыс. тонн в первом полугодии 2019 года до 32,4 тыс. тонн в аналогичном периоде 2020 года.



Производство рутилового концентрата на Вольногорском ГМК не превысило прошлогодние показатели.



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